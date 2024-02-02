Вписатися в "Ідеальні дні": що подивитися на вихідних

"Потім - буде потім. А зараз - це зараз", - говорить устами актора Кодзі Якусьо головний герой японської стрічки "Ідеальні дні", яка з 1 грудня вийшла на великі екрани України. Начебто дуже просто, але й дуже правдиво. Бо життя триває тут і зараз. Отож вашій увазі добірка фільмів на вихідні від "Еспресо". Якщо ці вихідні у вас є.

"20 днів у Маріуполі"

У кінотеатрах з 1 лютого

Номінований на "Оскар-2024" цей фільм знову вийшов в український кінопрокат. Одна з найважливіших документальних стрічок, створених в Україні за останні роки, яка водночас стала найкасовішим фільмом українського кінопрокату, зібравши за перші вихідні після прем'єри наприкінці серпня 2023 року понад півмільйона гривень.

Документальний фільм засновника Української асоціації професійних фотографів, воєнного кореспондента й письменника Мстислава Чернова (який до того - як постійний відеокореспондент Associated Press в Україні, що працює в зонах воєнних дій, - знімав у Сирії, Іраку та з 2014 року на сході України), присвячена першим дням облоги Маріуполя. Дням, коли Україна ще переживала шок від того, як цілеспрямовано росіяни нищать місто та його мирних мешканців. Світова прем’єра фільму відбулася на головному фестивалі незалежного кіно у світі - кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потім були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.

"Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли у Маріуполі – відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою, - анонсували фільм. - Попри всі розмови та чутки, до такого розвитку подій люди не були готові. Шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців, журналісти пережили разом з усіма. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста".

"Ідеальні дні"

У кінотеатрах з 1 грудня

Нова стрічка німецького режисера Віма Вендерса, який 24 роки був президентом Європейської кіноакадемії. Як анонсують фільм, на створення проєкту Віма Вендерса надихнула унікальна культура громадських вбиралень у Японії. Його запросили в Токіо, аби він оцінив 17 нових туалетів, кожен з яких збудував спеціально запрошений архітектор. Зрештою враження вилились у новий фільм. Знімали рівно 17 днів щоразу на новій локації.

Варте уваги те, що фільм претендує на "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм" від Японії. Як і те, що - окрім цього - стрічку вже номіновано на здобуття щонайменше 25 різних премій та нагород. Зокрема вона отримала Приз екуменічного журі Каннського кінофестивалю і премію за найкращу чоловічу роль для Кодзі Якусьо.

Отже, анонс фільму: "Усе, що робить Хіраяма (Кодзі Якусьо) сповнене спокійного щастя. Кожен його новий день схожий на попередній. Хіраяма працює прибиральником туалетів у Токіо. Вільний час присвячує читанню, дорогою слухає хорошу музику, а в обідні перерви милується деревами. Якось до нього приходить його племінниця. Дівчина втекла з дому і кілька днів хоче пожити з дядьком".

У головних ролях Кодзі Якусьо, Токіо Емото, Аой Ямада, Аріса Накано, Мін Танака

"Травень, грудень"

У кінотеатрах з 1 грудня

Американська драма режисера Тодда Гейнса, що частково базується на реальній історії американської вчительки Мері Кей Летурно. Жінку звинуватили у сексуальних стосунках із 12-річним учнем, стрічка вперше була показана на Каннському фестивалі й отримала чимало позитивних відгуків.

За сюжетом вчителька Грейсі та її учень Джо створили щасливу родину та виховують дитину. І тут у Голлівуді про їхню історію вирішують зняти фільм. Відтак до них приїжджає голлівудська актриса, що гратиме роль Грейсі, аби краще пізнати свою героїню. Цей її візит призводить до непоправних наслідків.

У ролях: Наталі Портман, Джуліанна Мур, Чарльз Мелтон, Пайпер Курда, Корі Майкл Сміт та ін.

"Містер і місис Сміт" (серіал)

На Prime Video з 2 лютого

Серіал, який створили та спродюсували Дональд Ґловер і Франческа Слоун, є переосмисленням класичного бойовика 2005 року режисера Дага Лаймана з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом в головних ролях. Він мав вийти ще в листопаді, але через страйки акторів у Голлівуді виходить тільки зараз.

Як розповідав Гловер напередодні, сюжет серіалу дуже нагадує фільм 2005 року, однак у серіалі один з гучних акцентів насамперед на взаєминах чоловіка та жінки. А тому мова не про римейк, а про цілком іншу історію. Бо тут основа знайомого фільму поставлена з ніг на голову. Цього разу розповідь не про подружню пару, яка з'ясовує, що її створили шпигуни, а про двох шпигунів, які стають сімейною парою. У підсумку вийшов яскравий, смішний та захоплюючий серіал, який претендує стати одним із найкращих у своєму роді.

У головних ролях Дональд Гловер та Мая Ерскін.

Серіал "Геній" (4 сезон)

На Disney+ і Hulu з 2 лютого

Драматично-біографічний серіал, який розповідає історії геніїв людства. Перші сезони були присвячені фізику Альберту Ейнштейну, художнику Пабло Пікассо та американській співачці Ареті Франклін. У центрі уваги 4-го сезону - життя американського баптистського проповідника та борця за права чорношкірих Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

У ролях Саманта Коллі, Сет Гейбл, Антоніо Бандерас та ін.