"Wicked: Чародійка" - чудова екранізація всесвітньовідомого мюзиклу

Після фурору мюзиклу, було лише питанням часу, коли ми отримаємо кіноверсію на великому екрані, у якій у головних ролях зіграли Синтія Еріво та Аріана Гранде в ролях Ельфаби (вона ж Зла Відьма Заходу) та Глінди (Глінда Добра) відповідно. Режисер Джон М. Чу ( "Шалено багаті азіати" , "На висоті ") вирішив розділити фільм на дві частини: прем’єра першої частини - восени, а наступна — запланована на листопад 2025 року.

Масштабна екранізація улюбленого бродвейського мюзиклу розповідає захопливу історію дружби двох відьом із казкової країни Оз. Зеленошкіра Ельфаба вступає до університету Шиз, де її сусідкою стає тендітна Глінда (Аріана Гранде). Попри разючі відмінності, дівчата знаходять спільну мову завдяки двом обставинам: симпатії до одного юнака – Фієро (Джонатан Бейлі з "Бріджертонів") та протистоянню спільному ворогу – Чарівнику країни Оз (Джефф Голдблюм).

Фільм вражає не лише зірковим акторським складом, але й розкішними костюмами та візуальними ефектами.

Прем’єра в Україні відбулася 21 листопада.

У ролях:

Синтія Еріво — Ельфаба

Аріана Ґранде — Ґлінда

Мішель Єо — Мадам Моррібль

Джефф Голдблюм — Чарівник Оз

Джонатан Бейлі — Фієро

Ітан Слейтер — Бок

Марісса Боде — Нессароза

Бовен Янг[en] — Пфанні

Бронвін Джеймс — Шен-шен

Кіла Сетлл — Міс Коддл

Ерон Тео — Аварік

Пітер Дінклідж — доктор Ділламонд

Колін Майкл Кармайкл — Професор Нікідік