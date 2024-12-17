За "омолодження" Тома Генкса через ШІ: зірка "Друзів" Ліза Кудров розкритикувала фільм "Тут і зараз"

Про це пише Variety.

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудров, виступаючи в подкасті Armchair Expert, розкритикувала останню режисерську роботу Роберта Земекіса "Тут і зараз". У новому фільмі Sony Pictures режисер воззʼєднався з зірками стрічки "Форрест Гамп" Томом Генксом та Робін Райт. У драмі "Тут і зараз" використана технологія ШІ, яка "омолодила" акторів, дозволивши Генксу і Райт виглядати на десятиліття молодше в деяких сценах.

"Все, що я зрозуміла, - це те, що це підтримка ШІ. Це не схоже на "О, це все зіпсує", але що залишиться? Забудьмо про акторів, а як щодо акторів-початківців? Вони просто ліцензуватимуть та перероблятимуть. Припиніть це повністю, яка робота залишиться для людей? І що тоді? Буде якась стипендія для людей, чи вам не доведеться працювати?", - наголосила Кудров.

Фільм "Тут і зараз" наразі є одним із 20, які претендують на одне з 10 місць у шортлисті "Оскара" за найкращі візуальні ефекти. Це один із трьох фільмів, у яких використовувалися ефекти омолодження/штучної людини за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту. "Індіана Джонс і реліквія долі" раніше потрапляв у шортлист "Оскара" за використання технології ШІ для омолодження Гаррісона Форда.

Зірка "Тут і зараз" Том Генкс у травні 2023 року заявив, що використання ШІ та технології дипфейк надалі стане мистецькою і юридичною проблемою.



