Затримати "героя в масці": що подивитися на вихідних

Просто - без жодних преамбул - добірка фільмів для вихідних від "Еспресо"

"Бідолашні створіння"

У кінотеатрах з 18 січня

Цю стрічку грека Йоргоса Лантімоса, яка отримала "Золотого лева" на Венеційському міжнародному кінофестивалі та два "Золотих глобуси", називають найкращою роботою цього режисера і однією із найочікуваніших прем'єр 2024 року. Фантастична мелодрама, яка стала спільним продуктом США, Великої Британії та Ірландії, є вільною адаптацією роману Аласдера Грея, що вийшов друком у 1992 році. Режисер Йоргос Лантімос, який ніколи не намагався догодити Каннам чи Голлівуду і є яскравим представником нового грецького кіно, задумав екранізацію ще у 2009 році. Але про початок робіт оголосили тільки в лютому 2021 року.

Події фільму відбуваються наприкінці ХІХ ст. До лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера привозять тіло вагітної жінки, яка вкоротила собі віку, стрибнувши у річку. Доктор Бакстер - дуже сміливий експериментатор. Він повертає жінку до життя, замінивши її мозок мозком ще ненародженої її дитини. Белла, а саме так назвав її Годвін, починає пізнавати світ як маля, але з часом виростає в жінку, вільну від усіх патріархальних забобонів.

У головних ролях Емма Стоун, Віллем Дефо, Марк Руффало, Рамі Юссеф

"Віка!"

У кінотеатрах з 18 січня

"Я не хотіла стати однією із тих літніх жінок, які, наче горщик, сидять біля вікна. Я хотіла довести, що можна жити інакше", - із цього зізнання зірки варшавських нічних клубів, 84-річної діджейки Віки починається трейлер до документальної стрічки про неї, яку зняла режисерка Агнешка Звефка (членкиня Європейської кіноакадемії, Європейської жіночої аудіовізуальної мережі EWA та Асоціації польських кінематографістів). Героїня фільму - харизматична та яскрава жінка, енергії якої може позаздрити молодь. Вона знаходить для себе спосіб, як жити цікаво, попри те, що "в Польщі старість сіра й сумна". За освітою педагогиня, що спеціалізується на роботі з дітьми з інвалідністю, Віка до виходу на пенсію працювала директоркою виправної колонії суворого режиму, а після – розпочала діджейську кар'єру і вже 25 років надихає інших літніх людей святкувати життя в кожному його прояві. "Від віку не втекти, але можна розкрити його красу", - каже ця дивовижна жінка.

"Залізний кіготь"

У кінотеатрах з 18 січня

Біографічна спортивна драма, сценаристом і режисером якої став Шон Даркін. В її основі – сумна історія однієї із найвідоміших династій реслінгу (боїв, де події відбувалися за запланованим сценарієм) родини фон Еріх. Режисер з юності захоплювався цим спортом та близько до серця сприйняв історію фон Еріхів. Адже в реальності із 6 синів цієї відомої родини вижив тільки один. Певний період американський обиватель навіть вважав цю родину проклятою. Робота над фільмом стартувала у 2016 році. Зйомки усіх боїв відбувалися одним дублем зі справжніми глядачами. Представники родини високо оцінили як роботу режисера, так і акторську працю.

Отож, "турботливий батько та добропорядний сім’янин Джек заробляв гроші реслінгом. Усі знали його як Фріца фон Еріха. П’ятеро його синів пішли стопами батька та теж стали бійцями. У 1980-х вони були на піку слави, коли низка нещасть обірвала їхній тріумф".

У головних ролях Зак Ефрон, Джеремі Аллен Вайт, Харріс Дікінсон, Мора Тірні, Стенлі Саймонс, Лілі Джеймс

"Зорро" ( серіал)

На Amazon Prime Video з 19 січня

Знаменита легенда про "героя в масці", який приходить на допомогу знедоленим, повертається у формі 10-серійного серіалу від режисера Хав'єра Кінтаса. Мова про першу серйозну спробу воскресити образ Зорро з часу виходу останнього фільму "Легенда Зорро" з Антоніо Бандерасом у 2005 році. Персонаж, який кілька років тому відзначив 100-ліття та історія якого налічує вже близько 50 різних адаптацій, знову йде до глядача

Події серіалу розгортатимуться у Лос-Анджелесі 1830-х років. Юний дон Дієго де ла Вег змушений покинути навчання в Іспанії, щоб помститися за смерть свого батька..

У ролях Мігель Бернардо, Рената Нотні, Родольфо Санчо, Далія Сюхкоатль, Луїс Тосар та інші.

"Кухня"

На Netflix з 19 січня

Фільм-антиутопія режисерів Кібве Тавареса та оскароносного Деніела Калуї. Події стрічки розгортаються у Лондоні в недалекому майбутньому. "Кухня" - так називається один з останніх багатолюдних житлових комплексів у місті, де живуть соціально незахищені мешканці та звідки має намір нарешті втекти головний герой фільму Ізі. Однак у його життя несподівано вривається юний Бенджі…

У ролях Кейн Робінсон, Джедая Баннерман, Ян Райт та інші.