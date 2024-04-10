Зірка "Гри престолів" Кіт Герінґтон розповів про долю анонсованого раніше спінофа про Джона Сноу

Про це пише NME.

У 2022 році автор популярного циклу романів "Пісня льоду й полум'я", що лягла в основу серіалу "Гра престолів", Джордж Мартін заявив, існує ідея продовжити історію на екрані з того місця, де зупинилося оригінальне шоу HBO. Цей проєкт був власною ідеєю актора Кіта Герінґтона, який зіграв роль Джона Сноу.

Проте зараз, через два роки, Герінґтон повідомив, що шоу більше не розробляється, оскільки продюсери "не змогли знайти правильну історію, щоб її розповісти".

"Я насправді ніколи про це не говорив, тому що це було в розробці. Я не хотів, щоб стало відомо, що щось розробляється, і не хотів, щоб сталося те, що люди почнуть теоретизувати, захоплюючись цим або ненавидячи цю ідею, хоча цього може ніколи не статися. Тому що під час розробки ви дивитеся з усіх боків і бачите, чи варто це того", - пояснив актор.

У підсумку проєкт вирішили відкласти.

"Наразі він не розглядається, тому що ми всі не змогли знайти потрібну історію, щоб розповісти те, що нас усіх хвилювало. Тож ми вирішили на деякий час закруглитися з ним. Можливо, у майбутньому ми повернемося до цього проєкту, але зараз ні. Ми поставили його на полицю", - підсумував Герінґтон.

Попри відсутність спінофу про Джона Сноу, було створено два інших шоу, пов’язаних з "Грою престолів". Другий сезон серіалу "Дім дракона" має вийти 16 червня, і він буде зосереджений на війні Таргарієнів, відомої як "Танець драконів".

Ще в серпні 2023 року проєкт був в активній розробці з робочою назвою серіалу "Сноу". Ірландський актор Ліам Каннінгем, який зіграв одного з центральних персонажів кіносаги "Гра престолів" Давоса Сіворта, розглядав імовірність повернення на екрани в цьому спінофі.

Автор циклу книг "Пісня льоду й полум'я", які лягли в основу серіалу НВО "Гра престолів", Джордж Мартін заявив, що створив сценарії 3-х нових мультсеріалів і розповів подробиці.