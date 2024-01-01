Джордж Мартін анонсував 3 мультсеріали зі всесвіту "Гри престолів"

Про це він повідомив у своєму блозі.

Американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер Джордж Мартін похвалив новий анімаційний серіал Netflix "Блакитноокий самурай", створений і написаний командою подружжя Майкла Ґріна та Ембер Ноідзумі. Користуючись нагодою, він зізнався, що має 3 анімаційні проєкти зі всесвіту "Гри престолів".

"Так сталося, що ми з HBO маємо власні анімаційні проєкти, дія яких відбувається у світі "Пісні льоду та полум’я". Жоден із них ще не отримав зеленого світла, але я думаю, що ми наближаємося до наступного кроку з парою з них", - анонсував Мартін.

Автор "Гри престолів" поділився, що раніше він розробляв чотири анімаційні серіали з HBO, але два з них були відкладені. Тож фантаст працював над двома мультсеріалами, а тепер до них додався ще один - про Корлиса Веларіона на прізвисько Морський Змій. Раніше планувалося, що історія персонажа стане основою для серіалу, утім, Мартін зазначив, що йому присвятять анімаційний проєкт.

"Робота над двома іншими анімаційними проєктами продовжується. А тим часом ми перенесли "Девʼять подорожей", наш серіал про легендарні подорожі "Морського Змія", з живих дій на анімацію. Цей крок я повністю підтримую. Бюджетні обмеження, ймовірно, зробили б живу версію надзвичайно дорогою, оскільки половина шоу відбувалася б у морі, і необхідність щотижня створювати інший порт, від Дрифтмарка до Ліса до Островів Василіска до Волантиса та Карта до… далі, і далі, і далі. Там є цілий світ. І ми маємо набагато більше шансів показати це все за допомогою анімації. Тож у нас зараз три анімаційні проєкти", - оголосив Мартін.

Назви та сюжети двох мультсеріалів залишаються в таємниці.

Наразі в активній розробці перебуває серіал про Джона Сноу. Кіт Герінґтон стане виконавцем головної ролі, виконавчим продюсером і співавтором.

На початку літа 2024 року на телеканалі HBO відбудеться премʼєра 2-го сезону серіалу "Дім дракона".