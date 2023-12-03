Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"

Про це заявив керівник телеканалу Кейсі Блойс під час пресконференції в Нью-Йорку, пише Variety.

На презентації для ЗМІ перший трейлер другого сезону показали виключно для журналістів, але подробиці про зміст відзнятого матеріалу трималися в таємниці.

Під час частини заходу, присвяченої запитанням і відповідям, Блойс сказав, що він очікує, що зйомки спін-оффу "Гри престолів" "Лицар семи королівств: Межовий лицар" розпочнуться наступної весни.

Серіал "Дім дракона", заснований на книзі автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", розповідає про династію Таргарієнів на вигаданому континенті Вестерос. Події відбуваються майже за 200 років до подій "Гри престолів" і приблизно через 100 років після того, як Таргарієни об'єднали Сім Королівств.