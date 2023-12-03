Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"
У суботу, 2 грудня вийшов офіційний трейлер другого сезону серіалу "Дім дракона", прем'єра якого відбудеться "на початку літа" 2024 року на телеканалі HBO
Про це заявив керівник телеканалу Кейсі Блойс під час пресконференції в Нью-Йорку, пише Variety.
На презентації для ЗМІ перший трейлер другого сезону показали виключно для журналістів, але подробиці про зміст відзнятого матеріалу трималися в таємниці.
Під час частини заходу, присвяченої запитанням і відповідям, Блойс сказав, що він очікує, що зйомки спін-оффу "Гри престолів" "Лицар семи королівств: Межовий лицар" розпочнуться наступної весни.
Серіал "Дім дракона", заснований на книзі автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", розповідає про династію Таргарієнів на вигаданому континенті Вестерос. Події відбуваються майже за 200 років до подій "Гри престолів" і приблизно через 100 років після того, як Таргарієни об'єднали Сім Королівств.
- Нагадуємо, що зйомки другого сезону "Дому дракона" розпочалися на студії Warner Bros. у Лівсдені 11 квітня.
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