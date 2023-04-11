HBO розпочала зйомки другого сезону "Дому Дракона"
Кінокомпанія HBO 11 квітня оголосила про початок зйомок другого сезону "Дому дракона" та опублікувала перше фото зі знімального майданчика
Про це компанія написала у twitter.
"Настав час повертатися до Королівської Гавані. Знімаємо 2 сезон "House of the Dragon", - йдеться у повідомленні, що супроводжує фото Залізного трону.
- Раніше стало відомо, що у новому сезоні "Дому Дракона" буде 8 серій, що на 2 менше, ніж у попередньому. Таким чином продюсери планують запустити ще й третій сезон проєкту.
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