Зірка "Корони" Олівія Колман заявила, що заробляла б значно більше, якби була чоловіком

Про це вона сказала в інтервʼю на CNN.

Зірка фільмів "Фаворитка", "Батько", серіалів "Корона", "Обвинувачувані" Олівія Колман стала гостею програми The Amanpour Hour на CNN. У розмові з ведучою Крістіаною Аманпур вона відверто заявила про нерівність в оплаті праці, з якою вона зіткнулася в кіно- та телеіндустрії.

Олівія Колман сказала, що заробляла б набагато більше грошей, якби була чоловіком.

"Не змушуйте мене починати говорити про різницю в оплаті праці, але акторам-чоловікам платять більше, тому що колись казали, що вони привертають увагу глядачів. Насправді десятиліттями це не так, але вони все ще люблять використовувати це як причину не платити жінкам стільки ж, скільки їхнім колегам-чоловікам", - поділилась Колман.

Ведуча запитала, чи стикалася сама Олівія з нерівністю в оплаті праці, попри її численні нагороди. Колман отримала "Оскар" у номінації "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Фаворитка", три "Золотих глобуси", зокрема і за роль у серіалі "Корона", премію "Еммі" та чотири премії BAFTA.

"Я добре розумію, що якби я була Олівером Колманом, я б заробляла набагато більше, ніж зараз. Я знаю один випадок з різницею в оплаті праці, яка становить 12 000%", - шокувала вона.