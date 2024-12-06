Зірка "Оппенгеймера" Емма Дюмон оголосила про свою небінарність і змінила імʼя на чоловіче

Про це повідомляє TMZ.

30-річна американська акторка і танцівниця Емма Дюмон, яка зіграла Джекі Оппенгеймер у біографічному фільмі Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі, здійснила камінг-аут. Зірка визначила себе як небінарну особу, змінивши займенники з "вона/її" (her/she) на "вони/їх". У спілкуванні з друзями вона тепер використовуватиме імʼя Нік.

"Вони ідентифікують себе як трансмаскулінну небінарну особу. Їхнє робоче ім’я все ще буде Емма Дюмон, але з друзями та родиною вони називатимуться Нік", - прокоментував представник акторки.

Дюмон також змінила свій стиль та зачіску.

Кар’єра Дюмон пішла вгору останні роки. Емма зіграла головні ролі у фільмі Пола Томаса Андерсона "Локрична піца" та телесеріалі Marvel "Обдаровані".

Минулого року вона привернула міжнародну увагу, зігравши невістку Роберта Оппенгеймера Джекі в блокбастері "Оппенгеймер".