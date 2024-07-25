Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму

Про це пише Variety.

Американський актор Ґлен Павелл дав короткий коментар щодо наступного фільму режисера Джозефа Косинскі "Топ Ґан 3". Зірку запитали, який проєкт буде першим: продовження "Нормальних людей" з Едгаром-Джонсом чи "Топ Ґан 3" з Павеллом. Він відповів, що другий варіант.

"Я маю на увазі, у мене запланована зустріч", - сказав актор.

Проте невідомо, чи йдеться про дату старту повернення до тренажерного залу чи повернення до школи пілотів, чи фактичний початок зйомок. Коли в Павелла запитали, чи є ще якісь подробиці про "Топ Ґан 3", якими він міг би поділитися, актор відповів: "Абсолютно ні".

У січні стало відомо про те, що Paramount Pictures офіційно розробляє третій фільм "Топ Ґан". Пауелл планував возз’єднатися зі своїми колегами по фільму "Топ Ґан: Меверік" Томом Крузом і Майлзом Теллером.

Павелл знявся в ролі пілота лейтенанта "Шибеника" Сересіна. Фільм вийшов на екрани в травні 2022 року та зібрав $1,4 млрд у світовому прокаті, ставши того літа 11-м найкасовішим фільмом усіх часів.

