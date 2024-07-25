Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму
Американський актор Ґлен Павелл, який зіграв у драматичному бойовику "Топ Ґан: Меверік", підтвердив, що доєднається до акторського складу третього фільму
Про це пише Variety.
Американський актор Ґлен Павелл дав короткий коментар щодо наступного фільму режисера Джозефа Косинскі "Топ Ґан 3". Зірку запитали, який проєкт буде першим: продовження "Нормальних людей" з Едгаром-Джонсом чи "Топ Ґан 3" з Павеллом. Він відповів, що другий варіант.
"Я маю на увазі, у мене запланована зустріч", - сказав актор.
Проте невідомо, чи йдеться про дату старту повернення до тренажерного залу чи повернення до школи пілотів, чи фактичний початок зйомок. Коли в Павелла запитали, чи є ще якісь подробиці про "Топ Ґан 3", якими він міг би поділитися, актор відповів: "Абсолютно ні".
У січні стало відомо про те, що Paramount Pictures офіційно розробляє третій фільм "Топ Ґан". Пауелл планував возз’єднатися зі своїми колегами по фільму "Топ Ґан: Меверік" Томом Крузом і Майлзом Теллером.
Павелл знявся в ролі пілота лейтенанта "Шибеника" Сересіна. Фільм вийшов на екрани в травні 2022 року та зібрав $1,4 млрд у світовому прокаті, ставши того літа 11-м найкасовішим фільмом усіх часів.
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