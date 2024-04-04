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Зрежисують не Вачовскі: Warner Bros. анонсувала зйомки пʼятої "Матриці"

4 квітня, 2024 четвер
13:27
Кіно На фото: Кадр з фільму "Матриця" 1999 року

Номінований на "Оскар" сценарист "Марсіанина" Дрю Годдард працює над сценарієм та має намір зняти новий фільм "Матриця", продюсером якого стане співавторка франшизи Лана Вачовскі

Про це пише Deadline.

Американський режисер та сценарист Дрю Годдард, автор сценарію "Баффі — переможниця вампірів", "Загублених" та "Марсіанина", працює над новим фільмом франшизи "Матриця" від Warner Bros. Він стане сценаристом та режисером пʼятої стрічки франшизи. Співавторка і співрежисерка франшизи Лана Вачовскі уперше не режисуватиме "Матрицю", але виступить виконавчим продюсером.

Ще рано говорити про те, чи повернуться до своїх ролей основні актори Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Лоуренс Фішберн, Г’юго Вівінг і Джада Пінкетт Сміт.

Годдард буде продюсувати фільм разом із партнеркою Сарою Есберг через їхній спільний продакшн Goddard Textiles.

"Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, як ми всі віримо, стане неймовірним продовженням світу "Матриці", вшановуючи те, що Лана та Ліллі [Вачовскі] розпочали понад 25 років тому, і пропонуючи унікальну перспективу, засновану на його власній любові до серії і персонажів. Вся команда Warner Bros Discovery в захваті від того, що Дрю знімає новий фільм "Матриця", додаючи своє бачення до кінематографічного канону, який Вачовскі будували тут, на студії, протягом чверть століття", - поділився президент виробництва Warner Bros Motion Pictures Джессі Ерман.

Сам Годдард висловив захоплення франшизою, зауваживши, що приєднатися до роботи над нею є надзвичайно цінним для нього.

"Не буде перебільшенням сказати, що фільми "Матриця" змінили як кіно, так і моє життя. Вишукана майстерність Лани та Ліллі надихає мене щодня, і я надзвичайно вдячний за можливість розповідати історії в їхньому світі", - зазначив він.

Оригінальний фільм "Матриця" 1999 року розповідає про комп’ютерного хакера, якого красива незнайомка заманила в кіберпідземний світ, де точиться велика війна з реальним світом. Цей фільм зробив революцію у створенні VFX завдяки екшену зі 120 камерами на зеленому екрані. Фільм поєднав у собі революційні способи фільмування та глибоку філософію, завдяки чому здобув культовий статус і спричинив значний суспільний резонанс.

Годдард, касові збори фільмів якого становлять $1,5 млрд у світовому прокаті, отримав номінацію на премію "Оскар" за адаптований сценарій фільму "Марсіанин" режисера Рідлі Скотта з Меттом Деймоном у головній ролі. 

Чотири фільми — "Матриця", "Матриця: Перезавантаження", "Матриця: Революція" та "Матриця: Воскресіння" — зібрали $1,8 млрд у всьому світі. Франшиза отримала чотири "Оскара".

Теги:
Культура
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