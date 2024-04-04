Зрежисують не Вачовскі: Warner Bros. анонсувала зйомки пʼятої "Матриці"

Про це пише Deadline.

Американський режисер та сценарист Дрю Годдард, автор сценарію "Баффі — переможниця вампірів", "Загублених" та "Марсіанина", працює над новим фільмом франшизи "Матриця" від Warner Bros. Він стане сценаристом та режисером пʼятої стрічки франшизи. Співавторка і співрежисерка франшизи Лана Вачовскі уперше не режисуватиме "Матрицю", але виступить виконавчим продюсером.

Ще рано говорити про те, чи повернуться до своїх ролей основні актори Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Лоуренс Фішберн, Г’юго Вівінг і Джада Пінкетт Сміт.

Годдард буде продюсувати фільм разом із партнеркою Сарою Есберг через їхній спільний продакшн Goddard Textiles.

"Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, як ми всі віримо, стане неймовірним продовженням світу "Матриці", вшановуючи те, що Лана та Ліллі [Вачовскі] розпочали понад 25 років тому, і пропонуючи унікальну перспективу, засновану на його власній любові до серії і персонажів. Вся команда Warner Bros Discovery в захваті від того, що Дрю знімає новий фільм "Матриця", додаючи своє бачення до кінематографічного канону, який Вачовскі будували тут, на студії, протягом чверть століття", - поділився президент виробництва Warner Bros Motion Pictures Джессі Ерман.

Сам Годдард висловив захоплення франшизою, зауваживши, що приєднатися до роботи над нею є надзвичайно цінним для нього.

"Не буде перебільшенням сказати, що фільми "Матриця" змінили як кіно, так і моє життя. Вишукана майстерність Лани та Ліллі надихає мене щодня, і я надзвичайно вдячний за можливість розповідати історії в їхньому світі", - зазначив він.

Оригінальний фільм "Матриця" 1999 року розповідає про комп’ютерного хакера, якого красива незнайомка заманила в кіберпідземний світ, де точиться велика війна з реальним світом. Цей фільм зробив революцію у створенні VFX завдяки екшену зі 120 камерами на зеленому екрані. Фільм поєднав у собі революційні способи фільмування та глибоку філософію, завдяки чому здобув культовий статус і спричинив значний суспільний резонанс.

Годдард, касові збори фільмів якого становлять $1,5 млрд у світовому прокаті, отримав номінацію на премію "Оскар" за адаптований сценарій фільму "Марсіанин" режисера Рідлі Скотта з Меттом Деймоном у головній ролі.

Чотири фільми — "Матриця", "Матриця: Перезавантаження", "Матриця: Революція" та "Матриця: Воскресіння" — зібрали $1,8 млрд у всьому світі. Франшиза отримала чотири "Оскара".