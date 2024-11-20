Зʼявився тизер українського детективного трилера "Дім за склом"

Про це повідомляє Держкіно.

Вийшов тизер-трейлер нового фільму режисера Тараса Дроня "Дім за склом".

Головна героїня, амбітна архітекторка Вікторія, змушена зануритися в розслідування зникнення власної доньки Аліси разом з її хлопцем, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків. У спробах врятувати репутацію, довести невинуватість доньки та не втратити важливий проєкт Вікторія змушена вести власне розслідування.

Міжнародна прем’єра фільму відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

Режисер Тарас Дронь, відомий за роботою над фільмами "DZIDZIO Перший раз", "Із зав’язаними очима", виступив також співсценаристом та автором ідеї стрічки. Фільм описують як "рідкісне для українського кіно поєднання сучасного урбаністичного трилеру та детективу".

У фільмі знялися Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.

Фільм створено компанією Директорія Кіно за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за участі кінокомпаній Highbit Media, Cinelab, Nord Production, Black Photon, Сучасне Українське Кіно і D Facto Motion.