Кінокомпанія Paramount опублікувала трейлер фільму "Місія нездійсненна 7"

Трейлер вийшов на Youtube-каналі Paramount Pictures.

Як відомо, фільм вийде у двох частинах, які знімалися паралельно.

Стрічка отримала підназву "Dead Reckoning" (Розплата за смерть).

Режисер картини - Крістофер Маккуоррі. У фільмі зіграли Том Круз, Хейлі Етвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьєфф, Ванесса Кірбі, Саймон Пегг та інші.

Перша частина фільму "Місія нездійсненна 7" вийде на екрани у липні 2023 року. Восьма та заключна частина франшизи стартує через рік - 28 червня 2024 року.

"Місія нездійсненна"- серія фільмів-бойовиків, яка заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету історія агента Ітана Ханта, якого протягом всієї серії грає Том Круз.