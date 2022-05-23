Кінокомпанія Paramount опублікувала трейлер фільму "Місія нездійсненна 7"
У мережі з'явився офіційний трейлер сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" з Томом Крузом
Трейлер вийшов на Youtube-каналі Paramount Pictures.
Як відомо, фільм вийде у двох частинах, які знімалися паралельно.
Стрічка отримала підназву "Dead Reckoning" (Розплата за смерть).
Режисер картини - Крістофер Маккуоррі. У фільмі зіграли Том Круз, Хейлі Етвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьєфф, Ванесса Кірбі, Саймон Пегг та інші.
Перша частина фільму "Місія нездійсненна 7" вийде на екрани у липні 2023 року. Восьма та заключна частина франшизи стартує через рік - 28 червня 2024 року.
"Місія нездійсненна"- серія фільмів-бойовиків, яка заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету історія агента Ітана Ханта, якого протягом всієї серії грає Том Круз.
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