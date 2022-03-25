Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Кінологи з поліції піклуються про тварин, які залишились без господарів на Київщині

Кінологи з поліції піклуються про тварин, які залишились без господарів на Київщині

25 березня, 2022 п'ятниця
23:52
війна з Росією собаки, кінологи

​​​​​​​Кінологи Поліції Київської області опікуються тваринами, які залишились без господарів

Про це повідомляє МВС України.

Поліцейські кінологи продовжують надавати допомогу собакам, яких покинули або загубили власники під час евакуації на Київщині.

"Цього разу до Кінологічного центру потрапила німецька вівчарка, яку знайшли поліцейські  у передмісті Ірпеня. Собаці із досить важким  пораненням, ймовірно, отриманим від уламку снаряду, надав допомогу ветеринар кінологічного центру, який зараз опікується здоров'ям чотирилапих копів. Зараз тварина розміщена у вольєрі Кінологічного центру до повного одужання. Дякуємо колегам за небайдужість до чотирилапих! У найтяжчі часи українці демонструють найкращі людські якості та здатність творити добро", - повідомили у МВС.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МВС
СБУ
тварини
Київська область
Київщина
поліція
собаки
кінологи
Читайте також:
Кулемет "Максим"
25 березня, 2022 п'ятниця
Гвинтівка Мосіна - Нагана і фургон "Буханка". В РНБО розповіли про "новітнє" озброєння армії агресора
Олексій Арестович
24 березня, 2022 четвер
Голі, босі окупанти: фронт майже завмер, війська РФ не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович
25 березня, 2022 п'ятниця
Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 33.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
00:58
Anonymous
Таємні угоди, секрети олігархів та конфіденційні відео, - Anonymous "злили" базу Центробанку РФ та записали відеозвернення до Путіна
00:49
Олена Костевич
Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета
00:31
Генштаб ЗСУ
Ворог підтягує додаткові підрозділи артилерії до кордонів України та намагається придушити спротив населення тимчасово окупованих територій, - Генштаб ЗСУ
00:18
окупаційний символ Z
В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії, - журналіст Цимбалюк
00:16
Іванка Трамп
Донька Дональда Трампа приєдналася до підтримки України та передала 1 млн продуктових наборів
00:00
Путін в Лужниках
РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан, - Подоляк
2022, п'ятниця
25 березня
23:52
ЧАЕС під окупацією
З 21 березня на ЧАЕС не було ротації персоналу, - CNN
23:31
Роберто Де Дзербі та Даріо Срна (праворуч)
У "Шахтарі" спростували інформацію, що тренер Де Дзербі розірвав контракт з клубом
23:06
Розбита техніка під Тростянцем
На Сумщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Фото
22:36
Павло Єльянов
Український гросмейстер Павло Єльянов відмовився від участі в Чемпіонаті Європи. Не хоче грати з росіянами та білорусами
22:27
Порошенко
Порошенко: озброєння України – це найкоротша дорога до миру
22:22
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 25 березня
22:14
Зеленський
Уряд готує нову програму підтримки для переселенців з районів бойових дій, - Зеленський
22:09
Абрамович
Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times
22:06
Байден в Білому домі
США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців, - Байден
22:02
Зеленський
Зеленський закликав російських переговорників говорити змістовно, чесно і задля результату, а не тягнути час
21:56
Зеленський
"Кажуть, кудись зник міністр оборони РФ... Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?": Зеленський щодо повідомлення про зникнення з інформполя Шойгу
21:48
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 березня
21:33
Очільниця Міноборони Чехії не поїде до Будапешту на зустріч міністрів V4 через відмову Угорщини допомагати Україні
21:30
Олександр Хацкевич
Час уже в мавзолеї одного Володимира змінити на іншого, - екстренер "Динамо" з Білорусі Хацкевич
21:25
Телеканал Еспресо став доступним для глядачів всієї Європи на супутнику Hot Bird 13°
21:15
Ексклюзив
окупанти
На околицях Києва відтісняємо окупантів, щоб вони не могли обстрілювати столицю артилерією, - Кузик
21:12
російські війська
Росіяни вивели частину військ з Грузії і направлять їх в Україну, - CNN
21:06
окупаційний символ Z
У Німеччині штрафуватимуть за рашистський символ Z, - Deutsche Welle
21:03
Андрій Єрмак
Мають бути конкретні гарантії, ми маємо негативний досвід Будапештського меморандуму, - Єрмак назвав країни, які мають стати гарантами безпеки для України
20:54
Після авіаудару українських Повітряних сил під Херсоном
Росія не контролює Херсон повністю, - Пентагон
20:48
ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби, яким окупанти блокували роботу українських БПЛА та ППО, а також взяли у полон 17 росіян, - Синєгубов
20:41
Maxar показала фото російського затонулого корабля в Бердянську
20:40
Михайло Прохоров
Російський олігарх Прохоров виїхав до Ізраїлю, - ЗМІ
20:38
Ексклюзив
Микола Княжицький
Представники всіх політичних сил єдині і наша спільна мета - перемогти агресора і захистити Україну,- Княжицький
20:21
Байден
"Ви самі побачите, коли опинитеся там": Байден звернувся до американських військових у Польщі щодо ситуації в України
20:18
Українці, литовці та поляки створили першу спільну слідчу групу, яка розслідуватиме злочини режиму РФ
20:10
Депутатка Данильченко, яку окупанти "призначили" керувати адміністрацією Мелітополя, заборонила роздачу гумдопомоги, - міський голова
20:10
Патрік Дебуа
Французький священник, який задокументував геноцид євреїв у Східній Європі, збирає свідчення жертв війни в Україні, - Le Figaro
20:04
У Маріуполі окупанти зруйнували дитячий реабілітаційний центр
19:56
Георгій Бущан
"За бугром" скаржаться, що їх виключили з міжнародних змагань. Ми через вас втратили все!", - воротар "Динамо" Бущан про росіян
19:49
Ювелірна компанія Tiffany & Co. призупиняє закупівлю російських діамантів
19:49
Кулемет "Максим"
Гвинтівка Мосіна - Нагана і фургон "Буханка". В РНБО розповіли про "новітнє" озброєння армії агресора
19:32
Наталка Діденко
Українцям слід чекати рвучкий вітер, дощі та нічні морози 26-27 березня
19:20
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Так я більше допоможу своїй країні, ніж стоятиму в теробороні та бігатиму з автоматом Києвом, - Усик пояснив, чому виїхав з України і погодився на реванш з Джошуа
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV