Кінологи з поліції піклуються про тварин, які залишились без господарів на Київщині

Про це повідомляє МВС України.



Поліцейські кінологи продовжують надавати допомогу собакам, яких покинули або загубили власники під час евакуації на Київщині.



"Цього разу до Кінологічного центру потрапила німецька вівчарка, яку знайшли поліцейські у передмісті Ірпеня. Собаці із досить важким пораненням, ймовірно, отриманим від уламку снаряду, надав допомогу ветеринар кінологічного центру, який зараз опікується здоров'ям чотирилапих копів. Зараз тварина розміщена у вольєрі Кінологічного центру до повного одужання. Дякуємо колегам за небайдужість до чотирилапих! У найтяжчі часи українці демонструють найкращі людські якості та здатність творити добро", - повідомили у МВС.



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