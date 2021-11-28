Киргизстан вперше обирає змішаний парламент
У неділю, 28 листопада 2021 року, у Киргизстані вперше проводяться парламентські вибори за змішаною системою
До Жогорку Кенеш, як називається орган законодавчної влади у цій країні, буде обрано 90 депутатів, 54 з яких прийдуть за партійною системою, передає Radio Azattyk.
Виборці можуть проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата у списку. Інші 36 депутатів представлятимуть одномандатні округи.
Для участі в єдиному виборчому округу реєстрацію пройшла 21 партія, в одномандатних округах було зареєстровано 321 кандидата. Частина з них пізніше відмовилася від участі у виборах, і, як налсдіок, залишилося 282 претенденти.
Станом на 16:00 за місцевим часом явка склала 22,39%. Найбільгу пасивність виявляють виборці Бішкеку та Чуйської долини.
- Результати минулорічних парламентських виборів були скасовані через невдоволення населення, яке призвело до зміни влади в країні.
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