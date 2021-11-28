Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Киргизстан вперше обирає змішаний парламент

Киргизстан вперше обирає змішаний парламент

28 листопада, 2021 неділя
14:51
Світ Вибори у Киргизстані

У неділю, 28 листопада 2021 року, у Киргизстані вперше проводяться парламентські вибори за змішаною системою

До Жогорку Кенеш, як називається орган законодавчної влади у цій країні, буде обрано 90 депутатів, 54 з яких прийдуть за партійною системою, передає Radio Azattyk.

Виборці можуть проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата у списку. Інші 36 депутатів представлятимуть одномандатні округи.

Для участі в єдиному виборчому округу реєстрацію пройшла 21 партія, в одномандатних округах було зареєстровано 321 кандидата. Частина з них пізніше відмовилася від участі у виборах, і, як налсдіок, залишилося 282 претенденти.

Станом на 16:00 за місцевим часом явка склала 22,39%. Найбільгу пасивність виявляють виборці Бішкеку та Чуйської долини.

  • Результати минулорічних парламентських виборів були скасовані через невдоволення населення, яке призвело до зміни влади в країні.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
вибори
парламентські вибори
Киргизстан
новини Киргизстану
Читайте також:
27 листопада, 2021 субота
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
27 листопада, 2021 субота
Стабільності в Росії після нападу на Україну настане кінець, бо туди рушать сотні тисяч біженців, - Віталій Портников
27 листопада, 2021 субота
Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
28 листопада
15:50
Павло Латушко
Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Павло Латушко
15:33
Інтерв’ю
Михайло Гончар
"Меседж Кремля Європі − перегляньте свої пріоритети, облиште Схід нам, Білорусь, Україна хай вас не турбує", − Михайло Гончар
15:30
Френсіс Фукуяма
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
15:13
Держрезиденція у Гуті
Звільнили працівників УДО, які не збили дрон для зйомки дня народження Єрмака, - журналіст Ткач
14:46
Дмітрій Орєшкін
"У Росії були часи, коли вона не розширювалася, а звужувалася", – Дмітрій Орєшкін про статтю Владіслава Суркова
14:26
Ексклюзив
Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол
14:15
Ексклюзив
Зеленський
Український Гарвард чи Гоґвортс: яким буде президентський університет?
13:49
На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
13:25
У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
13:10
Інтерв’ю
Олександр Турчинов
Оптимальний варіант для країни – це демократичні дострокові парламентські, а потім президентські вибори, – Олександр Турчинов
13:00
В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
12:40
Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження
12:27
Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом
12:01
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
11:48
В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"
11:36
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця
11:25
Дмітрій Орєшкін
Дмітрій Орєшкін: "Бацька випереджає Путіна за ступенем безумства"
11:10
В окупованому Донецьку немає за що ремонтувати міст через Кальміус
10:50
Світлана Алексієвич
"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич
10:35
Турчинов
"Необхідно всі наявні ресурси перекинути на захист північного кордону", - Турчинов
10:32
У Києві створили Конгрес мусульман України. Духовне управління Криму не запросили
10:03
Пандемія COVID в Україні: за добу - 400 смертей, 3 тис. госпіталізацій, 7 тис. заражень
09:17
Ізраїльські вчені знають, як за 2 секунди вбити коронавірус, - Jerusalem Post
08:55
Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих
08:30
Помер російський рокер Олександр Градський
08:00
Руслан Суков (на трибуні) та Володимир Мороз
На Донеччині нардеп від ОПЗЖ спільно з "тітушками" влаштував мордобій з мером від "За майбутнє" і депутатами міськради
07:20
Віктор Янукович
"Я - легітимний". Янукович подав позов проти Верховної Ради
07:00
Інтерв’ю
Глен Грант
"Уряд України досі не може збагнути, що країна перебуває у стані війни", - британський полковник Глен Грант
2021, субота
27 листопада
22:57
"Слава УПА!" З'явилося відео повалення пам'ятника НКВС неподалік від Броварів
22:30
Ексклюзив
Президентський університет
Президентський університет: для чого виділяти 7,2 млрд грн на новий виш, якщо можна ці кошти використати раціональніше?
22:25
Рустамас Любаєвас
Литва готується до втілення Лукашенком погроз щодо талібів зі "зброєю та вибухівкою"
22:00
Земану дозволили лікувати коронавірус вдома. Завтра він призначатиме нового прем'єра
21:46
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
21:42
михайло гончар
"Ми можемо досягти достатнього видобутку власного газу, щоб не залежати від інших країн", − енергетичний експерт Михайло Гончар
21:15
Турчинов
Дострокові парламентські та президентські вибори – єдиний варіант. Немає альтернативи, щоб захистити країну, – Олександр Турчинов
21:11
На 12-й день протестів у Гваделупі Франція пішла на поступки й пообіцяла обговорити автономію
20:52
За фактом вибуху в 5-поверхівці на Миколаївщині відкрито кримінальне провадження
20:35
Ексклюзив
Стабільності в Росії після нападу на Україну настане кінець, бо туди рушать сотні тисяч біженців, - Віталій Портников
20:00
Вибух на Миколаївщині. Уся остання інформація
19:33
В Британії є перші випадки зараження ковідним штамом "Омікрон"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV