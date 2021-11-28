Киргизстан вперше обирає змішаний парламент

До Жогорку Кенеш, як називається орган законодавчної влади у цій країні, буде обрано 90 депутатів, 54 з яких прийдуть за партійною системою, передає Radio Azattyk.



Виборці можуть проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата у списку. Інші 36 депутатів представлятимуть одномандатні округи.



Для участі в єдиному виборчому округу реєстрацію пройшла 21 партія, в одномандатних округах було зареєстровано 321 кандидата. Частина з них пізніше відмовилася від участі у виборах, і, як налсдіок, залишилося 282 претенденти.



Станом на 16:00 за місцевим часом явка склала 22,39%. Найбільгу пасивність виявляють виборці Бішкеку та Чуйської долини.

Результати минулорічних парламентських виборів були скасовані через невдоволення населення, яке призвело до зміни влади в країні.