"Кіт і горошок": Російське видання зганьбилося з інтерв'ю українського тренера Вернидуба

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Журналіст вирішив пожартувати над прізвищем Юрія Вернидуба. Український тренер відповів, що пишається своїм прізвищем, яке є козацьким та порадив прочитати українську народну казку "Котигорошко". Проте у розшифровці інтерв'ю її назву перекрутили та написали "Кот и горошек". Наразі помилку вже виправили.

"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є усі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід", - сказав Вернидуб.

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