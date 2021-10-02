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"Кіт і горошок": Російське видання зганьбилося з інтерв'ю українського тренера Вернидуба

2 жовтня, 2021 субота
14:28
Спорт Юрій Вернидуб

Російське видання "Спорт-Експрес" спотворило назву української народної казки "Котигорошко" у публікації інтерв'ю головного тренера молдовського "Шерифа" Юрія Вернидуба

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Журналіст вирішив пожартувати над прізвищем Юрія Вернидуба. Український тренер відповів, що пишається своїм прізвищем, яке є козацьким та порадив прочитати українську народну казку "Котигорошко". Проте у розшифровці інтерв'ю її назву перекрутили та написали "Кот и горошек". Наразі помилку вже виправили. 

"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є усі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід", - сказав Вернидуб. 

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Ліга чемпіонів
казка
Юрій Вернидуб
Шериф
Спорт-Експрес
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