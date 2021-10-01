Стала відома зарплата українця Вернидуба у клубі-сенсації ЛЧ "Шерифі"

Про це повідомляє ProTV Chişinău.



Зарплата Вернидуба є найменшою серед усіх тренерів команд групи D Ліги чемпіонів. Плати тренерів "Шахтаря", "Інтера" та "Реала" коливаються від 160 тис. до 1 млн євро на місяць.



За інформацією джерела, середня зарплата футболістів "Шерифа" складає 5-7 тис. євро на місяць. Лідери отримують близько 15 тис. євро на місяць, молоді і маловідомі гравці - близько 1 тис. євро на місяць.



3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".



Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.

28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".

В іншому матчі ЛЧ молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"

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