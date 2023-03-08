Про це пишуть Reuters із посиланням на власні дослідження.

Журналісти звітували про проведення огляду майже 100 статей у понад 20 китайських оборонних журналах: дані свідчать про "зусилля китайського військово-промислового комплексу з ретельного вивчення впливу американської зброї і технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у війні за Тайвань".

Повідомляється, що, на переконання китайських військових дослідників, Китай потребує можливості збивати низькоорбітальні супутники Starlink і захищати танки і вертольоти від ракет Javelin. Так, фахівці вивчають бойові дії в Україні, плануючи можливий конфлікт з силами США в Азії.

"Хоча китайські офіційні особи уникають будь-яких відверто критичних коментарів щодо дій Москви або бойових дій, закликаючи до миру і діалогу, статті в загальнодоступних журналах більш відверті в оцінці російських недоліків", - мовиться в тексті Reuters.

Так, китайські експерти вивчають роль мережі Starlink, що забезпечує зв'язок українських захисників: КНР прагне знайти рішення, як вивести з ладу цю систему. Також Пекін більше інвестуватиме в бойові безпілотники, які вже тестує в повітряному просторі Тайваню.

"У жовтневій статті в офіційному журналі адміністрації зазначалося, що Китай повинен покращити свою здатність захищати військову техніку з огляду на "серйозні пошкодження російських танків, бронетехніки та військових кораблів", завдані ракетами Stinger і Javelin, якими керують українські військові", - додали в інформагентстві.