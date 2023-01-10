Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Китай точно не піде на допомогу РФ за жодних обставин. Пекін не буде ризикувати своєю економічною стабільністю, на якій тримається режим Сі Цзіньпіна. До того ж Китай попередили. Попередили про наслідки для Пекіну за будь-яку допомогу Росії. Зокрема, дуже серйозні негативні наслідки", - пояснив Огризко.



Дипломат наголосив, що Китай має дуже потужні економічні звʼязки з Заходом

"Сі Цзіньпін чудово розуміє, що допомога Росії буде мати для нього негативний результат. Оскільки економіка Китаю дуже сильно привʼязана до Заходу. Розрив економічних звʼязків з Заходом означатиме реальний та швидкий крах всього того, що сьогодні має Пекін", - додав він.

21 грудня 2022 року Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України.

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