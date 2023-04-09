Китай є гарантом безпеки України і треба це використовувати при ядерній загрозі, - експерт-міжнародник Добряк
Китай гарантував, що не буде погрожувати і застосовувати ядерну зброю проти України і дає гарантії безпеки у разі загрози або погрози застосування іншою країною
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.
"Китай залишається гарантом безпеки України, з того моменту, коли ми віддали третій ядерний потенціал. 4 грудня 1994 року була заява уряду КНР про те, що Китай надає гарантії безпеки Україні через відмову від ядерної зброї і приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Також була спільна декларація між Україною та Китаєм про поглиблення наших стратегічних відносин, де на цьому теж є акцент. Там і в інших документах було чітко сказано, що Китай за жодних умов не буде погрожувати і застосовувати ядерну зброю проти України і дає гарантії безпеки у разі загрози або погрози застосування проти України ядерної зброї. Це великий і дуже серйозний фактор для України, який потрібно використовувати", - вважає він.
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