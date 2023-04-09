Про це в ефірі Еспресо заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Китай залишається гарантом безпеки України, з того моменту, коли ми віддали третій ядерний потенціал. 4 грудня 1994 року була заява уряду КНР про те, що Китай надає гарантії безпеки Україні через відмову від ядерної зброї і приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Також була спільна декларація між Україною та Китаєм про поглиблення наших стратегічних відносин, де на цьому теж є акцент. Там і в інших документах було чітко сказано, що Китай за жодних умов не буде погрожувати і застосовувати ядерну зброю проти України і дає гарантії безпеки у разі загрози або погрози застосування проти України ядерної зброї. Це великий і дуже серйозний фактор для України, який потрібно використовувати", - вважає він.