Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Політичний експерт дав коментар щодо намірів Китаю розширити свій вплив на країни Центральної Азії та проведення у китайському місті Сіань провінції Шеньсі саміту "Китай - Центральна Азія", у якому візьмуть участь лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

"18 і 19 травня у Китаї відбудеться дуже велика та амбітна конференція для п'яти центральноазійських режимів і Сі Цзіньпіна, що по суті є поглинанням, зі збереженням норм певної етики, КНР цих країн. Китай будує величезну інфраструктуру на ці країни обсягом десь у $50 млрд, щоб мати можливості швидкого переміщення товарів та всього необхідного. Це означає, що Пекін, побоюючись за втрати на морі, формує континентальні шляхи комунікації для переміщення товарів, людей, збройних сил і тому подібне", - пояснив політичний експерт.

Володимир Цибулько зауважив, що на сьогодні ЄС стає головним ринком для Китаю.

"Зараз для Путіна з одного боку ніби є поле для маневру, але він сам боїться розчинитися у Китаї, а з іншого боку – Китай підступає під саму Росію. За нинішніх обставин лише війна України та Росії – елемент більш контекстуальних зусиль багатьох країн. Наприклад, згадаємо відкриття офісу НАТО у Японії або об'єднання AUKUS (новий оборонний альянс між Австралією - AU, Великою Британією - UK та США - US) для тиску на Китай в межах тихоокеанського театру воєнних дій. Відбувається одночасно багато процесів, тому ми повинні завжди корегувати своє українське его з цими подіями", - зазначив Цибулько.

2 травня Китай уперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором

9 травня Сі Цзіньпін не привітав Путіна









