Китай готується поглинути 5 центральноазіатських режимів, - політичний експерт Цибулько
Володимир Цибулько, політичний експерт, вважає, що Китай, побоюючись за втрати комунікації на морі, формує континентальні шляхи для переміщення товарів, людей, збройних сил та всього необхідного
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політичний експерт дав коментар щодо намірів Китаю розширити свій вплив на країни Центральної Азії та проведення у китайському місті Сіань провінції Шеньсі саміту "Китай - Центральна Азія", у якому візьмуть участь лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
"18 і 19 травня у Китаї відбудеться дуже велика та амбітна конференція для п'яти центральноазійських режимів і Сі Цзіньпіна, що по суті є поглинанням, зі збереженням норм певної етики, КНР цих країн. Китай будує величезну інфраструктуру на ці країни обсягом десь у $50 млрд, щоб мати можливості швидкого переміщення товарів та всього необхідного. Це означає, що Пекін, побоюючись за втрати на морі, формує континентальні шляхи комунікації для переміщення товарів, людей, збройних сил і тому подібне", - пояснив політичний експерт.
Володимир Цибулько зауважив, що на сьогодні ЄС стає головним ринком для Китаю.
"Зараз для Путіна з одного боку ніби є поле для маневру, але він сам боїться розчинитися у Китаї, а з іншого боку – Китай підступає під саму Росію. За нинішніх обставин лише війна України та Росії – елемент більш контекстуальних зусиль багатьох країн. Наприклад, згадаємо відкриття офісу НАТО у Японії або об'єднання AUKUS (новий оборонний альянс між Австралією - AU, Великою Британією - UK та США - US) для тиску на Китай в межах тихоокеанського театру воєнних дій. Відбувається одночасно багато процесів, тому ми повинні завжди корегувати своє українське его з цими подіями", - зазначив Цибулько.
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