Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня
Глава КНР Сі Цзіньпін не привітав Володимира Путіна з нагоди святкувань 9 травня в Росії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інтернет-сторінку дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера.
Зокрема, жодного повідомлення про вітання лідера Китаю Сі Цзіньпіна на адресу російського президента немає на сайті МЗС та в національних китайських ЗМІ.
Наразі опубліковано лише два повідомлення про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі Цзіньпіна президенту Руанди Полю Кагаме з приводу великих жертв і завданих матеріальних втрат через катастрофічні дощі в цій африканській країні.
- 2 травня Китай уперше проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, де Росію було названо агресором. Раніше в таких голосуваннях Китай висловлювався проти або утримувався
- 3 травня Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі наголосив, що в інтересах США, аби Китай та Росія не створили військовий альянс
- 8 травня у Financial Times повідомили, що Європейський союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки
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