Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інтернет-сторінку дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера.



Зокрема, жодного повідомлення про вітання лідера Китаю Сі Цзіньпіна на адресу російського президента немає на сайті МЗС та в національних китайських ЗМІ.

Наразі опубліковано лише два повідомлення про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі Цзіньпіна президенту Руанди Полю Кагаме з приводу великих жертв і завданих матеріальних втрат через катастрофічні дощі в цій африканській країні.