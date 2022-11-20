Про це повідомляє Defense Express.

Армія Китаю активно вбирає досвід війни в Україні, аналізуючи використання озброєння та розробляючи засоби протидії російській тактиці ударів по інфраструктурі. Зокрема захист об'єктів в урбаністичній місцевості був продемонстрований під час навчань "Золотий щит Чжецзян-22", які пройшли 18 листопада.

"Головною особливістю стало відпрацювання захисту нафтобази від атак дронів-камікадзе. Для цього, окрім маскування самих резервуарів та посилення протиповітряної оборони розрахунками з ПЗРК, були використані аеростати.Точніше – просто повітряні кульки. Такий засіб пасивної протиповітряної оборони, на думку китайських військових, дійсно може посилити захист об'єкта. При цьому фактично використовуються вкрай прості та примітивні засоби з низькою собівартістю, які значно дешевші за оригінальні аеростати загородження часів Світових воєн", – повідомляє Defense Express.

Такі повітряні кулі цілком можливо вважати одноразовими. Вони не потребують значних витрат для зберігання та розгортання. Механізм дії аеростатів загородження полягає не в надії на те, що літальний апарат противника вріжеться безпосередньо у них, а у металевих тросах, які він фактично натягує вертикально вверх.

Окрім того, для протидії дронам-камікадзе активно використовувалось встановлення, скоріш за все, термодимових завіс.

"Навчання у Китаї демонструють те, що загроза використання дронів-камікадзе розглядається у світі, як доволі серйозна. Й знаходження ефективних методів протидії цій зброї – один з пріоритетних напрямів", – підсумовують у Defense Express.

Наприкінці жовтня радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов зауважив, що українська ППО вже вдало протидіє іранським дронам Shahed 136.

Турецька компанія Baykar розпочала тестування "пробіжки” нового безпілотного винищувача Kızılelma з українським двигуном. Цей безпілотник здатний вести повноцінний повітряний бій.

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