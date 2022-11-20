Китай готується протистояти дронам-камікадзе повітряними кулями
Під час навчань "Золотий щит Чжецзян-22" у Китаї відпрацювали захист нафтобази від дронів-камікадзе за допомогою аеростатів загородження
Про це повідомляє Defense Express.
Армія Китаю активно вбирає досвід війни в Україні, аналізуючи використання озброєння та розробляючи засоби протидії російській тактиці ударів по інфраструктурі. Зокрема захист об'єктів в урбаністичній місцевості був продемонстрований під час навчань "Золотий щит Чжецзян-22", які пройшли 18 листопада.
"Головною особливістю стало відпрацювання захисту нафтобази від атак дронів-камікадзе. Для цього, окрім маскування самих резервуарів та посилення протиповітряної оборони розрахунками з ПЗРК, були використані аеростати.Точніше – просто повітряні кульки. Такий засіб пасивної протиповітряної оборони, на думку китайських військових, дійсно може посилити захист об'єкта. При цьому фактично використовуються вкрай прості та примітивні засоби з низькою собівартістю, які значно дешевші за оригінальні аеростати загородження часів Світових воєн", – повідомляє Defense Express.
Такі повітряні кулі цілком можливо вважати одноразовими. Вони не потребують значних витрат для зберігання та розгортання. Механізм дії аеростатів загородження полягає не в надії на те, що літальний апарат противника вріжеться безпосередньо у них, а у металевих тросах, які він фактично натягує вертикально вверх.
Окрім того, для протидії дронам-камікадзе активно використовувалось встановлення, скоріш за все, термодимових завіс.
"Навчання у Китаї демонструють те, що загроза використання дронів-камікадзе розглядається у світі, як доволі серйозна. Й знаходження ефективних методів протидії цій зброї – один з пріоритетних напрямів", – підсумовують у Defense Express.
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