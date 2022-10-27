Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"100% атаки з боку Росії будуть продовжуватися і ми до них готуємось. Вчора було випущено ще 16 дронів-камікадзе Shahed 136, 14 було збито. Ми стали в плані роботи протидії до них адаптивними", - зауважив Смірнов.

За його словами, в Україні переналаштували ППО і під загрозу дронів.

"Ця загроза буде достатньо критичною тиждень - півтора, після чого вона вже не буде мати такого критичного значення. Ми бачимо, що з 16 збивають 14, а два долітають - це дуже гарний показник. Звичайно, хотілося збивати абсолютно всі дрони, але ми активно над цим працюємо", - зазначив Смірнов.