В Україні переналаштували ППО на боротьбу з дронами. Тиждень - півтора і ця загроза не матиме критичного значення, - радник міністра МВС Смірнов
Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов зауважив, що українська ППО вже вдало протидіє іранським дронам Shahed 136
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"100% атаки з боку Росії будуть продовжуватися і ми до них готуємось. Вчора було випущено ще 16 дронів-камікадзе Shahed 136, 14 було збито. Ми стали в плані роботи протидії до них адаптивними", - зауважив Смірнов.
За його словами, в Україні переналаштували ППО і під загрозу дронів.
"Ця загроза буде достатньо критичною тиждень - півтора, після чого вона вже не буде мати такого критичного значення. Ми бачимо, що з 16 збивають 14, а два долітають - це дуже гарний показник. Звичайно, хотілося збивати абсолютно всі дрони, але ми активно над цим працюємо", - зазначив Смірнов.
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