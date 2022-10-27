ЗСУ за добу знищили російські гелікоптер, ракету й 17 дронів
ЗСУ 26 жовтня знищили гелікоптер, ракету, 17 безпілотників ворога й уразили 9 районів зосередження окупантів, їхньої зброї та техніки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Українська авіація 26 жовтня завдала п’ятьох ударів по окупантах і уразила район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, трьох їхніх опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. ППО за добу збила російські гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 і 17 ударних дронів.
Ракетні війська й артилерія уразили чотири пункти управління окупантів, вісім районів зосередження їхніх живої сили, озброєння й військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих російських військових об’єктів.
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На Херсонщині 25 жовтня ЗСУ вдарили по зосередженню техніки, а також по складах боєприпасів РФ, а в Голубівці на Луганщині ушпиталено близько 100 поранених росіян.
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А на окуповану частину Запоріжжя прибувають нещодавно мобілізовані росіяни, серед яких є дезертири. А в РФ ПВК вербують зеків на війну проти України.
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