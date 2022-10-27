Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На тимчасово окуповану територію Запорізької області прибувають мобілізовані тиждень тому росіяни, які не мають мотивації воювати. Трапляються непоодинокі випадки дезертирства", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою для поповнення втрати РФ представники ПВК вербують ув’язнених у колоніях російського Ульяновська. Більшість із тих, хто згоден воювати проти України, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків.

На Херсонщині 25 жовтня ЗСУ вдарили по зосередженню техніки, а також по складах боєприпасів РФ, а в Голубівці на Луганщині ушпиталено близько 100 поранених росіян.