До окупованої території Запоріжжя прибувають мобілізовані тиждень тому росіяни: трапляються випадки дезертирства, - Генштаб ЗСУ
На окуповану частину Запоріжжя прибувають нещодавно мобілізовані росіяни, серед яких є дезертири. А в РФ ПВК вербують зеків на війну проти України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"На тимчасово окуповану територію Запорізької області прибувають мобілізовані тиждень тому росіяни, які не мають мотивації воювати. Трапляються непоодинокі випадки дезертирства", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою для поповнення втрати РФ представники ПВК вербують ув’язнених у колоніях російського Ульяновська. Більшість із тих, хто згоден воювати проти України, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків.
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На Херсонщині 25 жовтня ЗСУ вдарили по зосередженню техніки, а також по складах боєприпасів РФ, а в Голубівці на Луганщині ушпиталено близько 100 поранених росіян.
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