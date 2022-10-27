Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що ЗСУ уразили район зосередження російських озброєння та військової техніки, складів боєприпасів поблизу Берислава на Херсонщині. Втрати окупантів уточнюють.

Своєю чергою до лікарні в Голубівці на Луганщині 24 та 25 жовтня привезли близько 100 поранених загарбників. Для надання їм допомоги з Луганська та Кадіївки прибуло кілька хірургічних бригад.