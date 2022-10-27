На Херсонщині ЗСУ вдарили по району зосередження зброї й техніки РФ, а до лікарні на Луганщині привезли близько 100 поранених окупантів
На Херсонщині 25 жовтня ЗСУ вдарили по зосередженню техніки, а також по складах боєприпасів РФ, а в Голубівці на Луганщині ушпиталено близько 100 поранених росіян
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Зазначається, що ЗСУ уразили район зосередження російських озброєння та військової техніки, складів боєприпасів поблизу Берислава на Херсонщині. Втрати окупантів уточнюють.
Своєю чергою до лікарні в Голубівці на Луганщині 24 та 25 жовтня привезли близько 100 поранених загарбників. Для надання їм допомоги з Луганська та Кадіївки прибуло кілька хірургічних бригад.
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