Китай грає на виснаження всіх ключових гравців, - Клімкін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай не пропонує жодної формули миру, Китай не пропонує мирного плану. Китай публічно вийшов з принципами, але ці принципи відкривають ящик Пандори. Китай хоче зафіксувати ці принципи. Але, що ці принципи означають і як їх виконати? Дискусія неможлива без Китаю, китайські амбіції набагато ширші. Китай хоче взяти участь в дискусіях щодо архітектури європейської безпеки. Китай хоче поновлення американо-російських контрактів щодо виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але без Китаю", - пояснив Клімкін.

За словами дипломата, Китай бачить, що російський режим стає слабшим, і його можна використовувати й експлуатувати.

"Ситуація навколо можливого розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, з одного боку, суперечить Китаю. Китай частково контролює Лукашенко й тестує червоні лінії Заходу. Китайцям вигідно, щоб усі були слабшими. Китай бачить, що російський режим стає слабшим і його можна використовувати й експлуатувати. Але Китай вважає, що через допомогу Україні Захід також сфокусований на війні. Китай й далі буде обережно грати на підвищення ставок й виснаження всіх ключових гравців, кого він вважає конкурентами або ворогами", - додав Клімкін.