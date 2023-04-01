Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Нова концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня концепція 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення РФ", - зазначають аналітики.

У звіті вказується, що Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби згуртувати решту світу проти Заходу.

"Пропозиція диктатора сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки той відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом", - інформують в ISW.

Фахівці пояснили, що зменшення економічної потужності Росії та деградація військових зусиль в Україні дають мало підстав для інших держав виявляти серйозний інтерес до пропозиції.

"Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні головування в Раді Безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх риторичних зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції", - додали в Інституті вивчення війни.