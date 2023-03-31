Про це Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

У контексті погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі постійний представник України при ООН ствердив, що "Путіну знадобилося лише чотири дні, щоб порушити ще одне зобов'язання, яке він нещодавно взяв на себе з лідером КНР у спільній заяві, підписаній 22 березня 2023 року. У документі проголошується, що «всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розгортання ядерної зброї за межами своїх національних територій".

Так, Сергій Кислиця виділив заяву Пекіна, що ядерну війну неможливо виграти й вести, а розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти.