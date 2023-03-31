Путіну знадобилося чотири дні, щоб порушити власну обіцянку Китаю, - Кислиця на Радбезі ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Кремль бреше і нехтує навіть тими, кого оголошує своїми стратегічними партнерами
Про це Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.
У контексті погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі постійний представник України при ООН ствердив, що "Путіну знадобилося лише чотири дні, щоб порушити ще одне зобов'язання, яке він нещодавно взяв на себе з лідером КНР у спільній заяві, підписаній 22 березня 2023 року. У документі проголошується, що «всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розгортання ядерної зброї за межами своїх національних територій".
Так, Сергій Кислиця виділив заяву Пекіна, що ядерну війну неможливо виграти й вести, а розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- Пізніше повідомлялося, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
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