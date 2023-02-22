Про це в ефірі Еспресо заявив китаєзнавець Олексій Коваль.

"Я вже можу попередньо назвати пункти, які будуть у "мирному плані" Китаю. Там буде сказано про повагу до територіальної цілісності всіх країн, про дотримання Статуту ООН, врахування занепокоєння всіх країн щодо власної безпеки і підтримка заходів до розв'язання кризи шляхом діалогу та перемовин", - сказав експерт.

Коваль наголосив, що ці позиції є дуже загальними.

"На практиці Китай буде прагнути до того, щоб Україна не перемогла так, щоб Росія остаточно програла. Китай буде виробляти такий план, щоб Путін програв, напевно, але щоб Росія як держава, як партнер Китаю збереглася. Я думаю, це максимальний план, на який може піти Китай. Він може здати Путіна, який програв, але Китай хоче, щоб Росія збереглась як його головний геополітичний партнер", - зазначив китаєзнавець.

На його думку, для Китаю розпад РФ стане черговою геополітичною катастрофою, як із СРСР.

"Китай опиниться сам на сам із західним світом. Також є довжелезний кордон з Росією і Китай буде вирішувати проблеми власної безпеки. Дезінтеграція РФ призведе до зовсім іншої ситуації на північних кордонах Китаю, це вже буде безпековий виклик для нього - забезпечити свою безпеку від ядерної держави, яка розпадається", - підсумував Коваль.