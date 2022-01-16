Китай наказав Путіну забиратися з Казахстану, - Піонтковський

Такої думки дотримується політичний аналітик Андрій Піонтковський (Вашингтон, США). Про це він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



"Великий Китай сказав - і Путін свої війська забрав", - зазначив політолог.



При цьому, як наголосив Піонтковський, провідні кремлівські пропагандисти обурюються цим фактом у соцмережах, однак виносити своє невдоволення назовні, на телебачення, їм заборонено.







"Що цікаво, в російській медіасфері - звісно, вся ця імперська публіка, пропутінська сволота, - заскочені таким кроком. Вони між собою в соцмережах обурюються, проте їм заборонено виходити з якимсь обговоренням цього сюжету на центральному телебаченні. Цілковите мовчання. Все, як має бути", - звернув увагу Андрій Піонтковський.