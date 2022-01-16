Китай наказав Путіну забиратися з Казахстану, - Піонтковський
Повернення російських "миротворців", що під егідою ОДКБ придушували повстання у Казахстані, зумовлене тиском офіційного Пекіна на Москву
Такої думки дотримується політичний аналітик Андрій Піонтковський (Вашингтон, США). Про це він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Великий Китай сказав - і Путін свої війська забрав", - зазначив політолог.
При цьому, як наголосив Піонтковський, провідні кремлівські пропагандисти обурюються цим фактом у соцмережах, однак виносити своє невдоволення назовні, на телебачення, їм заборонено.
- Нагадаємо, за спогадами очевидців, найжорстокіше у Казахстані наразі діяли рядові та офіцера з "чистою російською мовою".
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