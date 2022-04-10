Китай напівтаємно передав Сербії сучасні системи ППО, - ЗМІ
Китай частково таємно передав російському союзнику Сербії сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на ЗМІ та військових експертів.
Зазначається, що доставка китайських ППО до Сербії відбувалася в ці вихідні на тлі побоювання Заходу, що нарощування озброєнь на Балканах під час війни в Україні може загрожувати крихкому миру в регіоні.
ЗМІ та військові експерти повідомили в неділю, 10 квітня, що шість транспортних літаків ВПС Китаю Y-20 приземлилися в цивільному аеропорту Белграда вранці 9 квітня, доставивши зенітно-ракетні комплекси HQ-22 для сербських військових.
Міністерство оборони Сербії наразі не відповіло на запит видання про коментар.
Поставки зброї на територію принаймні двох держав-членів НАТО, Туреччини та Болгарії, були розцінені експертами як демонстрація зростаючого глобального впливу Китаю.
"Зовнішній вигляд Y-20 викликав здивування, тому що вони були доставлені масово, а не серіями доставок по одному літаку. Присутність Y-20 у Європі в будь-якій кількості також є досить новою подією", - пише онлайн-журнал The Warzone.
Президент Сербії Олександр Вучич майже підтвердив поставку системи середньої дальності, яка була узгоджена в 2019 році, заявивши в суботу, що він представить "найновішу гордість" сербських військових у вівторок або середу.
Китайську ракетну систему часто порівнюють з американською системою Patriot і російськими ЗРК С-300, хоча вона має меншу дальність дії, ніж більш досконалі С-300. Сербія стане першим оператором китайських ракет у Європі.
- Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна не має наміру вступати до НАТО.
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