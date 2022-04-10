Китай напівтаємно передав Сербії сучасні системи ППО, - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на ЗМІ та військових експертів.



Зазначається, що доставка китайських ППО до Сербії відбувалася в ці вихідні на тлі побоювання Заходу, що нарощування озброєнь на Балканах під час війни в Україні може загрожувати крихкому миру в регіоні.



ЗМІ та військові експерти повідомили в неділю, 10 квітня, що шість транспортних літаків ВПС Китаю Y-20 приземлилися в цивільному аеропорту Белграда вранці 9 квітня, доставивши зенітно-ракетні комплекси HQ-22 для сербських військових.



Міністерство оборони Сербії наразі не відповіло на запит видання про коментар.



Поставки зброї на територію принаймні двох держав-членів НАТО, Туреччини та Болгарії, були розцінені експертами як демонстрація зростаючого глобального впливу Китаю.



"Зовнішній вигляд Y-20 викликав здивування, тому що вони були доставлені масово, а не серіями доставок по одному літаку. Присутність Y-20 у Європі в будь-якій кількості також є досить новою подією", - пише онлайн-журнал The Warzone.



Президент Сербії Олександр Вучич майже підтвердив поставку системи середньої дальності, яка була узгоджена в 2019 році, заявивши в суботу, що він представить "найновішу гордість" сербських військових у вівторок або середу.



Китайську ракетну систему часто порівнюють з американською системою Patriot і російськими ЗРК С-300, хоча вона має меншу дальність дії, ніж більш досконалі С-300. Сербія стане першим оператором китайських ракет у Європі.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна не має наміру вступати до НАТО.