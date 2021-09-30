Китай не пустить на Олімпіаду-2022 іноземних вболівальників
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні зможуть відвідати лише китайські вболівальники
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.
У МОК заявили, що зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні пройдуть без іноземних вболівальників через пандемію коронавірусу.
"Квитки на змагання будуть доступні тільки для вболівальників, які проживають на материковій частині Китаю. Конкретні вимоги до заходів протидії COVID-19 для глядачів та деталі оформлення квитків будуть опубліковані після остаточного доопрацювання", - заявили у МОК.
Влітку 2021 року Олімпійські ігри у Токіо відбувалися взагалі без глядачів на трибунах.
Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Міжнародний олімпійський комітет відсторонив КНДР від участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.68Продаж 31.09
- Актуальне
- Важливе