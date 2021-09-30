Китай не пустить на Олімпіаду-2022 іноземних вболівальників

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

У МОК заявили, що зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні пройдуть без іноземних вболівальників через пандемію коронавірусу.

"Квитки на змагання будуть доступні тільки для вболівальників, які проживають на материковій частині Китаю. Конкретні вимоги до заходів протидії COVID-19 для глядачів та деталі оформлення квитків будуть опубліковані після остаточного доопрацювання", - заявили у МОК.

Влітку 2021 року Олімпійські ігри у Токіо відбувалися взагалі без глядачів на трибунах.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.