Український депутат вважає, що є кілька причин, чому Україна не може розраховувати на допомогу Китаю у протистоянні російській агресії.

“Як на мене, 24 лютого завершилося стратегічне партнерство між Україною та Китаєм. Я не думаю, що залучити Китай на наш бік реально. Китай не зацікавлений у поразці Росії. Росія є молодшим партнером Китаю, а Китай намагається асимілювати Росію і перетворити її на свого васала. Тому Пекін не зацікавлений у перемозі Києва. Я не вірю, що Китай щирий у своїх спробах знайти мир. Хоча він намагається вдавати нейтралітет, насправді це якийсь нейтралітет зі схильністю до Росії”, – запевняє Олександр Мережко.

“Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Китай і Росія створили безмежне стратегічне партнерство. Насправді Росія зараз є молодшим партнером Китаю і стає все більш залежною від нього. З цієї причини ми не можемо взагалі покладатися на Китай. Крім того, Пекін надає економічну допомогу Москві, скуповуючи у великих кількостях російські природні ресурси. Фактично він фінансує російську військову машину. Не варто також забувати, що Китай поширює російську пропаганду щодо війни РФ проти України”, – пояснив він.

Співголова Міжпарламентського альянсу по Китаю вважає, що Пекін не зацікавлений у перемозі Києва, а українсько-китайське партнерство закінчилося з початком повномасштабної війни Росії. Окрім того, на його думку, якщо Україна зазнає невдачі, а Росія переможе, це дасть сигнал Китаю, що він може почати агресію проти Тайваню. Водночас, коли ми здобудемо перемогу над агресором, це покращить ситуацію навколо Тайванської протоки. “Парадоксально дивним чином, незважаючи на географічну віддаленість, обидві країни пов’язані одна з одною. У нас також багато спільного. І Тайвань, і Україна живуть у тіні свого роду імперій, які загрожують їхньому існуванню. Тому ми повинні підтримувати один одного, адже так ми зміцнюємо демократію в усьому світі”, – підсумував Олександр Мережко.