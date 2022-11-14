Китай поза конкуренцією: на митниці розповіли, звідки ввозять найбільше товарів в Україну цього року
За 10 місяців цього року в Україну імпортували найбільше товарів з Китаю, Польщі та Німеччини – найчастіше це машини та паливно-енергетичні товари
Про це повідомляє Державна митна служба.
За 10 місяців 2022 року товарообіг України склав $81 млрд.
У січні – жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай ($6,6 млрд), Польща ($4,4 млрд) та Німеччина ($3,7 млрд).
Експортували з України найбільше до Польщі ($5,7 млрд), Румунії (на $3 млрд) та Туреччини ($2,4 млрд). Цікаво, що попри війну в Україні, експорт до Польщі перевищив імпорт з цієї країни.
Найбільше імпортували до України машини, устаткування та транспорт (12,3 млрд), паливно-енергетичні товари ($10,6 млрд) та продукцію хімічної промисловості ($8 млрд).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($18,5 млрд), метали та вироби з них ($5,4 млрд) та машини, устаткування та транспорт ($3,6 млрд).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе