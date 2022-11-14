Про це повідомляє Державна митна служба.

За 10 місяців 2022 року товарообіг України склав $81 млрд.

У січні – жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай ($6,6 млрд), Польща ($4,4 млрд) та Німеччина ($3,7 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі ($5,7 млрд), Румунії (на $3 млрд) та Туреччини ($2,4 млрд). Цікаво, що попри війну в Україні, експорт до Польщі перевищив імпорт з цієї країни.

Найбільше імпортували до України машини, устаткування та транспорт (12,3 млрд), паливно-енергетичні товари ($10,6 млрд) та продукцію хімічної промисловості ($8 млрд).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($18,5 млрд), метали та вироби з них ($5,4 млрд) та машини, устаткування та транспорт ($3,6 млрд).

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