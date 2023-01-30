Китай прийняв рішення про збільшення свого ядерного компонента втричі, - експерт-міжнародник Пойта
Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння, зазначив, що Китай готує свій ядерний потенціал для стримування США, НАТО, альянсів, щоб вони не втручалися у можливий конфлікт у Тайваньській протоці
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо ми подивимося на ядерний потенціал КНР, то він є третім за кількістю ядерних боєголовок, не зважаючи, що Китай володіє всіма трьома компонентами ядерної зброї, так званою ядерною тріадою. Все ж таки кількість ядерної зброї нараховує приблизно 350-400 боєголовок на цей момент в озброєнні КНР, це є незначним у порівнянні з РФ та США. Однак, Китай вивчає уроки з російсько-української війни й робить висновки, що стратегічне ядерне стримування Росії було і є досить ефективним", - пояснив експерт-міжнародник.
Юрій Пойта додав, що китайські експерти, з якими він спілкувався, говорили, що ядерний шантаж Росії на рівні політичного керівництва щодо Заходу, на рівні медіа та різних експертів, стримав НАТО, США від безпосереднього втручання і стримує у наданні Україні далекобійної зброї.
"Тому, КНР робить висновок, що ядерне стримування є ефективним, і зараз бачимо публікації, що Китай прийняв рішення про збільшення свого ядерного компонента втричі. Здається, на 2030 чи 2035 рік він має складати не 350-400 боєголовок, а приблизно 1500. Це означає, що Китай також готує свій ядерний потенціал для стримування США, НАТО, альянсів, щоб вони не втручалися у можливий конфлікт у Тайваньській протоці", - прокоментував Пойта.
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