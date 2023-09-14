Китай просить великі банки сповільнити та скорегувати покупки доларів, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням два джерела, обізнані з цим питанням.

У рамках неофіційного "керівництва вікном" банки отримали вказівку не змінювати свої позиції на валютних ринках після будь-яких продажів долара США клієнтам, поки їхня позиція за спотовим валютним курсом не досягне певного рівня.

Більшість банків мають право мати чисту коротку або довгу валютну позицію на спотових ринках долар-юань у межах, які встановлено. Це фактично означає, що частина значних покупок долара компаніями буде затримана банками й залишатися на їхніх рахунках протягом деякого часу, таким чином частково зменшуючи тиск на зниження юаня.

Джерела розповіли, що ця директива була надана на засіданні, яке Народний банк Китаю (НБК) провів з кількома комерційними банками на початку цього тижня.

Повідомляється, що банки також були проінформовані, що компаніям, яким потрібно придбати 50 мільйонів доларів або більше, потрібно буде отримати дозвіл від центрального банку.

Китайський юань втратив понад 5% до долара у цьому році й торгується за 7,2735 за долар у четвер, ставши однією з найслабших валют Азії на 2023 рік.