Китай та Бразилія вперше провели торгову операцію без застосування долара

Про це заявили у Bank of China, повідомляє China Daily,

Угода стосується експорту до Китаю 43 ящиків целюлози від Eldorado Brasil. Вони були відправлені у серпні з бразильського порту Сантос до китайського Циндао.

У Bank of China розповіли, що компанії домовились про використання юаня для розрахунку. Банк відкрив Eldorado Brasil юаневий акредитив, короткострокову кредитну лінію, та одразу перерахував юані в бразильські реали, які надійшли на рахунок постачальника.

За даними банку, це відбулося вперше в історії торгівлі між двома країнами.

Угоди про відмову від долара США у двосторонній торгівлі було досягнуто у квітні, під час візиту президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви до Китаю.

У середині вересня агенція Reuters повідомила, що центральний банк Китаю попросив деякі з найбільших кредиторів країни утриматися від негайного вирівнювання своїх валютних позицій на ринку і тримати відкриті позиції протягом деякого часу, щоб зменшити тиск на знецінення юаня.