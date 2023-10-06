Китай та Бразилія вперше провели торгову операцію без застосування долара
Китай і Бразилія вперше провели розрахунки між двома компаніями в національних валютах, без використання долара США
Про це заявили у Bank of China, повідомляє China Daily,
Угода стосується експорту до Китаю 43 ящиків целюлози від Eldorado Brasil. Вони були відправлені у серпні з бразильського порту Сантос до китайського Циндао.
У Bank of China розповіли, що компанії домовились про використання юаня для розрахунку. Банк відкрив Eldorado Brasil юаневий акредитив, короткострокову кредитну лінію, та одразу перерахував юані в бразильські реали, які надійшли на рахунок постачальника.
За даними банку, це відбулося вперше в історії торгівлі між двома країнами.
Угоди про відмову від долара США у двосторонній торгівлі було досягнуто у квітні, під час візиту президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви до Китаю.
У середині вересня агенція Reuters повідомила, що центральний банк Китаю попросив деякі з найбільших кредиторів країни утриматися від негайного вирівнювання своїх валютних позицій на ринку і тримати відкриті позиції протягом деякого часу, щоб зменшити тиск на знецінення юаня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе