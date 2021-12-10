Китай та Нікарагуа відновили дипломатичні відносини

Про це повідомляє Reuters.



У п'ятницю, 10 грудня, Нікарагуа та Китай підписали "Спільне комюніке Китайської Народної Республіки та Республіки Нікарагуа про відновлення дипломатичних відносин".



Центральноамериканська держава зробила цей крок після розірвання відносин з Тайванем, острівною державою, на яку претендує Китай.



Таким чином, у Тайваню стало на одного союзника менше: зараз незалежність держави від КНР підтримує лише 14 країн, у тому числі США.



Державний департамент США заявив, що рішення Нікарагуа, яку очолює диктатор Даніель Ортега, "не відображає волю народу, оскільки його уряд не був вільно обраний".



"Ми знаємо, однак, що це позбавляє народ Нікарагуа стійкого партнера в його демократичному та економічному зростанні", - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.



Представники Міністерства закордонних справ Китаю після зустрічей з міністром фінансів Нікарагуа і двома синами президента Даніеля Ортеги в північнокитайському місті Тяньцзінь, заявили, що країна зробила "правильний вибір".

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.

8 листопада, диктатора Даніеля Ортегу переобрали на посаду президента Нікарагуа, яку він посідає вже 14 років поспіль. США не визнали вибори вільними та справедливими.

17 листопада президент США Джо Байден заборонив в'їзд до США чиновникам Нікарагуа за політику та дії, які порушують права людини та загрожують демократії в державі.