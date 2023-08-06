Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски, - Fox News

Про це інформує Fox News.

Для військово-морської операції Китай та Росія застосували 11 кораблів, які наблизилися до південно-західного узбережжя Аляски. Американський сенатор Ден Салліван зазначив, що ВМС США зрештою направили туди чотири есмінці та літак P-8 Poseidon для того, щоб відвести китайські та російські кораблі від американських вод.

Також зазначають, що кораблі РФ і КНР підійшли до Алеутських островів. У територіальні води США вони не входили.

Салліван сказав, що це безпрецедентним з точки зору розміру та масштабів цієї спільної військово-морської операції Китаю та Росії. Він зазначив, що це викликає занепокоєння.

"Це лише зміцнює цю думку про те, що ми вступили в нову еру авторитарної агресії, очолюваної диктаторами в Пекіні та Москві, які стають дедалі агресивнішими", - наголосив сенатор.

Старший науковий співробітник Heritage Foundation Брент Седлер назвав такий крок з боку Китаю та РФ провокаційним.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", - сказав він.