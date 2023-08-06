Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски, - Fox News
Цього тижня Росія та Китай провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски, після чого військово-морські сили США направили туди чотири есмінці
Про це інформує Fox News.
Для військово-морської операції Китай та Росія застосували 11 кораблів, які наблизилися до південно-західного узбережжя Аляски. Американський сенатор Ден Салліван зазначив, що ВМС США зрештою направили туди чотири есмінці та літак P-8 Poseidon для того, щоб відвести китайські та російські кораблі від американських вод.
Також зазначають, що кораблі РФ і КНР підійшли до Алеутських островів. У територіальні води США вони не входили.
Салліван сказав, що це безпрецедентним з точки зору розміру та масштабів цієї спільної військово-морської операції Китаю та Росії. Він зазначив, що це викликає занепокоєння.
"Це лише зміцнює цю думку про те, що ми вступили в нову еру авторитарної агресії, очолюваної диктаторами в Пекіні та Москві, які стають дедалі агресивнішими", - наголосив сенатор.
Старший науковий співробітник Heritage Foundation Брент Седлер назвав такий крок з боку Китаю та РФ провокаційним.
"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", - сказав він.
- 29 липня міністерство оборони Японії заявило, що п'ять китайських і п'ять російських військових кораблів пройшли через протоку Соя між Хоккайдо і Сахаліном в Охотське море, ймовірно, у зв'язку зі спільним патрулюванням в Тихому океані.
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