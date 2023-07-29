Про це повідомило видання Kyodo.

Відомо, що дев'ять з цих кораблів брали участь у спільних навчаннях в Японському морі з 18 по 23 липня. У міністерстві додали, що вони ретельно стежать за їхніми пересуваннями.

Видання додає, що минулого року китайські й російські військові кораблі здійснили обхід Японії, що викликало критику Токіо за "демонстрацію сили".

За даними міністерства, китайські й російські кораблі - есмінці, фрегати й судна забезпечення - перебували приблизно у 200 кілометрах на південний захід від острова Ребун на Хоккайдо близько 15:00 в п'ятницю і до суботи рухалися на схід через протоку.