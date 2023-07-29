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Міноборони Японії: китайські та російські військові кораблі пройшли протокою поряд із Хоккайдо

29 липня, 2023 субота
09:32
Світ

Міністерство оборони Японії заявило в суботу, що п'ять китайських і п'ять російських військових кораблів пройшли через протоку Соя між Хоккайдо і Сахаліном в Охотське море, ймовірно, у зв'язку зі спільним патрулюванням в Тихому океані

Про це повідомило видання Kyodo.

Відомо, що дев'ять з цих кораблів брали участь у спільних навчаннях в Японському морі з 18 по 23 липня. У міністерстві додали, що вони ретельно стежать за їхніми пересуваннями.

Видання додає, що минулого року китайські й російські військові кораблі здійснили обхід Японії, що викликало критику Токіо за "демонстрацію сили".

За даними міністерства, китайські й російські кораблі - есмінці, фрегати й судна забезпечення - перебували приблизно у 200 кілометрах на південний захід від острова Ребун на Хоккайдо близько 15:00 в п'ятницю і до суботи рухалися на схід через протоку. 

  • Японія та Франція у четвер, 27 липня, розпочали перші в історії спільні навчання на винищувачах в межах посилення партнерства в галузі безпеки на тлі зростаючої військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Росія
Китай
Японія
Військові новини
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