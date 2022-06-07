Китай таємно будує військово-морську базу в Камбоджі, - ЗМІ

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на слова західних офіційних осіб на умовах анонімності.

Китай зводить закордонний засекречений військово-морський об'єкт у Сіамській затоці на півдні Камбоджі. Будівництво розпочалося нещодавно: найближчим часом планується закласти перший камінь, але підготовка до робіт уже триває, зазначають джерела видання.

Пекін вважає цей регіон своєю історичною сферою впливу, тому будівництво тут бази є для нього стратегічною метою.

Якщо Китаю вдасться збудувати базу у Камбоджі, вона стане другою іноземною військовою базою після бази Китаю у східноафриканській країні Джибуті.

Нагадаємо, Китай погрожував США за підтримку "сепаратистів" на Тайвані.

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