Китай у відповіді Укрінформу не підтвердив готовність засудити в ООН удар РФ по селу Гроза
Китай не підтвердив готовність засудити в ООН Росію за удар по селу Грозна на Харківщині, внаслідок чого загинуло понад 50 людей
Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.
У запиті Укрінформу зазначалося, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш і Європейський Союз рішуче засудили варварську атаку росіян на сільський магазин і вбивство цивільних жителів. Зокрема, було поставлено питання, чи може Китай, як постійний член Ради безпеки ООН і велика світова держава, засудити цей очевидний військовий злочин.
"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми закликаючи відповідні сторони до максимальної стриманості, якнайшвидшого припинення вогню і завершення бойових дій", - йдеться у відповіді речника дипломатичного відомства, наданій його офісом.
"Пекін, стосовно російсько-української війни, продовжує дотримуватись "нейтральності", що не заважає йому одночасно розвивати "стратегічне партнерство без меж" із Москвою", - йдеться у повідомленні.
На роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого китайська сторона оприлюднила власний так званий "мирний план із 12 пунктів", позбавлений конкретики і такий, що швидше відповідає інтересам країни-агресора, бо закликає до негайного припинення бойових дій без відновлення територіальної цілісності України.
- 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, внаслідок чого загинула 51 людина.
- Наступного дня, 6 жовтня, Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.
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