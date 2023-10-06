Китай у відповіді Укрінформу не підтвердив готовність засудити в ООН удар РФ по селу Гроза

Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

У запиті Укрінформу зазначалося, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш і Європейський Союз рішуче засудили варварську атаку росіян на сільський магазин і вбивство цивільних жителів. Зокрема, було поставлено питання, чи може Китай, як постійний член Ради безпеки ООН і велика світова держава, засудити цей очевидний військовий злочин.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми закликаючи відповідні сторони до максимальної стриманості, якнайшвидшого припинення вогню і завершення бойових дій", - йдеться у відповіді речника дипломатичного відомства, наданій його офісом.

Видання зазначає, що жодних слів про засудження терористичного нападу російських військових, як і співчуття українцям у відповіді немає.

"Пекін, стосовно російсько-української війни, продовжує дотримуватись "нейтральності", що не заважає йому одночасно розвивати "стратегічне партнерство без меж" із Москвою", - йдеться у повідомленні.

На роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого китайська сторона оприлюднила власний так званий "мирний план із 12 пунктів", позбавлений конкретики і такий, що швидше відповідає інтересам країни-агресора, бо закликає до негайного припинення бойових дій без відновлення територіальної цілісності України.