Китай удвічі скоротив технологічний експорт до РФ
Пекін залишається обережним відностно порушень санкційних обмежень, відтак у березні китайській експорт технологій до РФ скоротився удвічі
Про це повідомила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, пише Washington Post.
Пекін у березні вдвічі скоротив поставки технологічних товарів до Росії порівняно з лютневими показниками, зазначила вона. На думку Раймондо, це свідчить про обережність Китаю до антиросійських санкцій.
Так, поставки ноутбуків з Китаю до РФ у березня скоротилися на 40% у порівнянні з лютим, а експорт смартфонів впав на дві третини, повідомило міністерство торгівлі США з посиланням на дані про торгівлю Китаю.
Крім того, обсяги експорту китайського телеком-облданнання просіли на 98%, додала Раймондо.
Компанії по всьому світу мають дотримуватися санкцій США проти Росії, якщо вони використовують у своєму виробничому процесі американське обладнання чи програмне забезпечення для мікросхем (напівпровідників). При цьому більшість технологічних виробництв у світі так чи накше використовують американське обладнання чи ПЗ.
- Нагадаємо, Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.72Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе