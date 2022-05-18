Китай удвічі скоротив технологічний експорт до РФ

Про це повідомила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, пише Washington Post.

Пекін у березні вдвічі скоротив поставки технологічних товарів до Росії порівняно з лютневими показниками, зазначила вона. На думку Раймондо, це свідчить про обережність Китаю до антиросійських санкцій.

Так, поставки ноутбуків з Китаю до РФ у березня скоротилися на 40% у порівнянні з лютим, а експорт смартфонів впав на дві третини, повідомило міністерство торгівлі США з посиланням на дані про торгівлю Китаю.

Крім того, обсяги експорту китайського телеком-облданнання просіли на 98%, додала Раймондо.

Компанії по всьому світу мають дотримуватися санкцій США проти Росії, якщо вони використовують у своєму виробничому процесі американське обладнання чи програмне забезпечення для мікросхем (напівпровідників). При цьому більшість технологічних виробництв у світі так чи накше використовують американське обладнання чи ПЗ.

Нагадаємо, Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок.

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