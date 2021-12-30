Китай успішно вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку
Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) успішно вивела на навколоземну орбіту експериментальний супутник зв'язку "Шиянь-9"
Про це повідомляє NASASpaceFlight.
У середу, 29 грудня, Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) завершила виведення на орбіту експериментального супутника зв'язку "Шиянь-9".
Це стало 55-м і останнім орбітальним запуском Китаю в цьому році. За 2021 рік Китай займає перше місце серед інших країн за кількістю космічних запусків.
Запуск було здійснено 30 грудня о 00:43 за місцевим часом за допомогою ракети "Чанчжен-3B", яка стартувала з космодрому Сичан у китайській провінції Сичуань.
Апарат був виготовлений Китайською академією космічних польотів (CAST). Їх називають тестовими супутниками комунікаційних технологій для радіо, телебачення та загальної передачі даних. Видання зазначає, що подібні супутники насправді зазвичай використовуються у військових цілях.
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