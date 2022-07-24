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Китай успішно запустив другий модуль своєї космічної станції, - Reuters

24 липня, 2022 неділя
12:30
Технології Китай космос

Китай успішно запустив другий із трьох модулів своєї національної космічної станції в рамках однієї з останніх місій, необхідних для завершення орбітального комплексу до кінця року

Про це пише Reuters.

У прямому ефірі державної телерадіокомпанії CCTV показали, як 23-тонний лабораторний модуль Wentian ("Пошук небес") стартував із найпотужнішої китайської ракети Long March 5B з космічного стартового центру Веньчан на південному острові Хайнань.

Співробітники космічного агентства, які спостерігали в прямому ефірі за ходом запуску з диспетчерської, аплодували, коли Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.

Лабораторний модуль Wentian довжиною 17,9 метра буде місцем, де астронавти зможуть проводити наукові експерименти.

Wentian має шлюзову кабіну. Вона стане головною точкою виходу-входу для позакорабельних заходів, коли станцію буде завершено.

У модулі також тимчасово зможуть жити астронавти під час ротації екіпажу на станції. Загалом орбітальна станція розрахована на тривале проживання лише трьох астронавтів.

Очікується, що третій і останній модуль станції Mengtian ("Мрії про небеса") запустять у жовтні. Він, як і Wentian, має зістикуватися з першим модулем Tianhe, утворюючи Т-подібну структуру.

Завершення будівництва присвятять 10-й річниці перебування Сі Цзіньпіна на посаді лідера правлячої Комуністичної партії Китаю.

  • 23 липня компанія-розробник SpaceX повідомила, що вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink. Це вже 53-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 4-й цього місяця. 24 липня очікується ще один.

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