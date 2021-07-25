За самосуд над викладачкою переслідують ветерана АТО-ООС, що отримав на війні інвалідність
Китай в Україні цікавить земля та шляхи доставки, а керуватиме всім Росія. Попередження від професора Зубова
Діяч російської опозиції, публічний інтелектуал, професор Андрій Зубов пояснив, чим може закінчитися загравання з Пекіном президентської партії "Слуга народу"
Про це він розповів в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
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