Китай відреагував на слова Байдена про готовність застосувати військову силу на Тайвані
Пекін висловив рішучий протест у відповідь на заяву президента США Джо Байдена про готовність застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань
Про це 23 травня заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, Китай висловлює рішучий протест у зв’язку із заявою Джо Байдена про готовність США втрутитися військовим шляхом при спробі вторгнення КНР до Тайваню.
"Китай висловлює у зв'язку із заявою американської сторони гостре незадоволення та рішучий протест. Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю", - сказав Ван Веньбін.
Він додав, що КНР закликає США дотримуватися своїх зобов'язань, не підтримувати незалежність Тайваню і "не надсилати будь-які невірні сигнали сепаратистським силам Китайської республіки".
- Нагадаємо, 23 травня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань/
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