Китай відреагував на слова Байдена про готовність застосувати військову силу на Тайвані

Про це 23 травня заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, Китай висловлює рішучий протест у зв’язку із заявою Джо Байдена про готовність США втрутитися військовим шляхом при спробі вторгнення КНР до Тайваню.

"Китай висловлює у зв'язку із заявою американської сторони гостре незадоволення та рішучий протест. Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю", - сказав Ван Веньбін.

Він додав, що КНР закликає США дотримуватися своїх зобов'язань, не підтримувати незалежність Тайваню і "не надсилати будь-які невірні сигнали сепаратистським силам Китайської республіки".

Нагадаємо, 23 травня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань/

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